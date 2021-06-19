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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قدمنا مباراة كبيرة

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على مواجهة الأهلي والترجي

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة الفريق أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لم تنته بعد، وأن حسم التأهل للمباراة النهائية سيكون في لقاء العودة يوم السبت القادم. وقال: نجحنا في تجاوز الشوط الأول بتونس، ولا بد أن نستعد بقوة وبكامل تركيزنا للشوط الثاني بالقاهرة.

وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي كان أمام تحدٍ كبير بخوض المباراة في ظل الظروف الصعبة التي سبقتها، مؤكدًا أنه كان حريصًا بشدة على الحصول على تعهد كتابي من الكاف ومراقب المباراة بعدم تعرض الفريق لأي سوء، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين وحفاظًا على حق الأهلي المشروع في خوض المباراة بدون التعرض لأي اعتداء.

وأشاد مدير الكرة بلاعبي الأهلي الذين سيطروا على مجريات اللقاء بشكل كامل، مؤكدًا أن كل المباريات التي فاز بها الأهلي في رادس دائمًا ما يكون هو الطرف الأفضل والمسيطر على اللعب.

وأشاد عبد الحفيط بلاعب الفريق أكرم توفيق، الذي قدم أداءً مميزًا في مركز الظهير الأيمن، وأثنى أيضًا على جميع لاعبي الفريق، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة كبيرة للغاية.

واختتم مدير الكرة بالأهلي حديثه، مؤكدًا أن مباراة العودة ستكون أكثر صعوبة من مباراة اليوم، لأنها مباراة الحسم، متمنيًا أن يقدم اللاعبون مستواهم المعهود عن الأهلي حتى يتأهل الفريق للنهائي.

 

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