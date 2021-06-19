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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مريض نفسيًا.. تفاصيل طعن شاب والدته في العمرانية

جثة
جثة

شرع شاب في قتل والدته بمنطقة العمرانية بعدما سدد لها 4 طعنات وتبين انه مريض نفسيًا وكان يعالج بالمستشفى لفترة طويلة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول ربة منزل مسنة مصابة بعدة طعنات وتم إسعافها ووضعها تحت الملاحظة، بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة وأشارت التحريات الأولية برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن نجل المجني عليها هو مرتكب الواقعة.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتهم يعاني من انفصام بالشخصية وخرج منذ فترة من المستشفى وهو من سدد لوالدته عدة طعنات بخجة انها ليست والدته وشخصية أخرى تنتحل صفتها.

وشرحت التحريات تحت اشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث ان شقيق المتهم يعاني ايضا من مرض نفسي ومحتجز باحد المستشفيات النفسية والعصبية لتلقي العلاج وأن المتهم كان محتجزا أيضا ولكن والدته أخرجته من المستشفى منذ عدة أشهر قبل أن يشرع في قتلها.

ألقت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.


ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

شاب يقتل والدته مديرية امن الجيزة قتل العمرانية

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