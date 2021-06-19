جامعة طنطا تمنح باحثة مصرية الدكتوراة فى عمل المرأة واتخاذ القرار

حصلت الباحثة المصرية دينا فتحى عبد الغنى عبد النبى، على الدكتوراة في الآداب في الإجتماع جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي في موضوع " عمل المرأة ودوره في إتخاذ القرار داخل الأسرة المصرية ".

وشارك في تلك المناقشة العلمية الدكتور حسن إبراهيم عيد، أستاذ دكتور بكلية الآداب جامعة طنطا كرئيس للجنة ومشرف رئيسي ، والدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس كمناقش خارجي ، والدكتورة أمل حركة أستاذ دكتور علم الإجتماع كلية الآداب جامعة طنطا كمناقش داخلي ، و الدكتورة رانيا الكيلاني أستاذ في علم الاجتماع جامعة طنطا كمشرف علي الرسالة

كل ما تريد معرفته عن الدراسات العليا

جدير بالذكر أن الدراسات العليا هى دراسة تبدأ من حيث انتهت الدراسة الجامعية الأولى (الليسانس-أو البكالوريوس)



وتنقسم أقسام الدراسات العليا (من المنظور العلمى): الدبلومات - الدرجات العلمية ( ماجستير – دكتوراه)



أولا الدبلومات:هى دراسة تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ومدة الدراسة بها سنة واحدة على الأقل.

ثانيا الدرجات العلمية ( ماجستير – دكتوراه)الماجستير هى دراسة تشتمل على مقررات دراسية ذات مستوى عال وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج وتنتهى بأداء رسالة تقبلها لجنة الامتحان ، أو الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا يكون أحدهما فى القانون العام أو القانون الخاص (كلية الحقوق) أو بإمتحان فى التخصص الدقيق بعد مناقشة الرسالة.

وفى بعض الكليات تقدم الرسالة توطئة لأداء الامتحان للترقى ولايمنح الطالب الدرجة إلا بعد أداء الامتحانات النهائية بنجاح.



ولايجوز أن تقل مدة الدراسة عن سنتين – ويستثنى من ذلك الماجستير التى تسبقها دراسات تمهيدية أو يسبقها دراسات دبلومات معينة ، وذلك طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات.

أما الدكتوراه فهي تقوم أساسا على البحوث المبتكرة ولاتقل مدة الدراسة بها عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة مقبولة – كما يمكن أن يكون هناك دراسات تمهيدية سابقة على التسجيل لدرجة الدكتوراه وذلك طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات .



وفى بعض الكليات مثل كلية الطب تقدم الرسالة توطئة للحصول على الدكتوراه التى لاتمنح إلابعد اجتياز للطالب امتحانا نظريا وعمليا وشفهيا بنجاح ولاتدخل مدة الدراسات التمهيدية أو التأهيلية ضمن المدة المقررة " السنتين " وكذلك فترة الامتحانات التى تلى مناقشة الرسالة.