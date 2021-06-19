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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجاهد: كأس العرب للشباب المحطة الأولى في خطة إعداد المنتخب لبطولة إفريقيا

صدى البلد

رحب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد بالتجمع العربي الكبير في القاهرة من خلال بطولة كأس العرب للشباب التي تنطلق غدًا، مشيرًا إلى أن البطولة تعد فرصة كبيرة للمنتخب الوطني للشباب الذي جرى تكوينه مؤخرا من مواليد 2003، كما تعد المحطة الأولى في خطة إعداد الفريق وصولًا إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تنظمها مصر بعد أقل من سنتين وهي في الوقت نفسه المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا 2023.


وتمنى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، طيب الإقامة لجميع الوفود المشاركة في البطولة، مؤكدًا وضع كل إمكانات الاتحاد المصري لمساعدة الاتحاد العربي لكرة القدم في نجاح تنظيم البطولة وفق السياسة التي تتبناها مصر لتنظيم البطولات على جميع المستويات؛ حتى أصبحت مركزًا للبطولات الكبرى، وهو ما يعد فخرًا لنا كمصريين.


وتنطلق غداً الأحد منافسات النسخة السابعة لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالقاهرة وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل. 


وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخباً، موزعة على أربعة مجموعات على النحو التالي:المجموعة الأولى: مصر - النيجر - موريتانيا - الجزائر، والمجموعة الثانية: المغرب - طاجيكستان - الإمارات - جيبوتي، والمجموعة الثالثة: السنغال - لبنان - العراق - جزر القمر، أما المجموعة الرابعة: تونس - اليمن - السعودية –أوزبكستان.


وتقام مباريات البطولة على ملاعب استاد القاهرة الدولي وبتروسبورت والمقاولون العرب بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية.

ويخوض المنتخب الوطني للشباب المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد القاهرة الدولي، حين يواجه النيجر في الرابعة عصر غد ضمن المجموعة الأولى.


وفي السابعة مساءً ، يلتقي منتخبا موريتانيا والجزائر في ختام الجولة الأولى من نفس المجموعة.
وفي المجموعة الثانية، يلتقي غدا أيضا منتخب المغرب مع طاجيكستان في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب، قبل مباراة الإمارات وجيبوتي على نفس الملعب في السابعة مساءً. 

المقاولون العرب الاتحاد المصري كرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم كأس الأمم الافريقية منتخب المغرب

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