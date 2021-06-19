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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يستقبل رئيس إسرائيل بالبيت الأبيض في 28 يونيو

بايدن يستقبل ريفلين
بايدن يستقبل ريفلين في البيت الأبيض في 28 يونيو

أعلن البيت الأبيض، مساء السبت، أن الرئيس االأمريكي جو بايدن يستضيف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض في 28 يونيو.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن زيارة الرئيس الإسرائيلي ستركز على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعلاقات العميقة بين الحكومتين والشعبين.

وأضاف البيان أن اللقاء سيمثل فرصة للتشاور حول العديد من التحديات والفرص التي تواجه المنطقة.

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وذكر البيت الأبيض أنه مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس ريفلين، فإنه خلال الزيارة سيتم تكريمه على التفاني الذي أظهره لتعزيز الصداقة بين البلدين على مدار سنوات عديدة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض يوم 15 يوليو.

وسيناقش الطرفان، خلال الاجتماع، جائحة كورونا وتهديدات تغير المناخ وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي "على أساس الأهداف الديمقراطية المشتركة".

وكان بايدن التقى قبل أيام نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، في أول لقاء بين الزعيمين منذ وصول بايدن للبيت الأبيض.

بايدن الرئيس الأمريكي رئيس إسرائيل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين البيت الأبيض

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