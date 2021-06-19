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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين .. إعلان مهم بشأن الجرعة الثانية للقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

دعت وزارة الصحة فى البحرين الدعوة إلى البالغين من العمر 50 عاماً فما فوق ممن أكملوا 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم "سينوفارم"، للتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة من تطعيم "فايزر بيونتيك"، وفقا لصحيفة الأيام الوطن البحرينية.

وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين أصدرت قرارا يسمح باستخدام عقار جديد ضد كورونا وهو  دواء «ريجن-كوف2» (REGN-COV2) للاستخدام الطارئ من إنتاج شركة ريجينون بالتعاون مع شركة روش، لعلاج الأعراض الخفيفة إلى المعتدلة للحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

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ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، سيضاف هذا الدواء لقائمة الأدوية التي أجازتها مملكة البحرين للعلاج باستخدام تقنية الأجسام المضادة.

وكان الفريق الوطني الطبي البحريني للتصدي لفيروس كورونا المستجد أعلن عن إجازت الاستخدام الطارئ لدواء «سوتروفيماب» لعلاج حالات فيروس كورونا المستجد وذلك بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ له.

وشدد الفريق الوطني الطبي البحريني للتصدي لفيروس كورونا المستجد في تصريحات سابقة  على أهمية  دور المواطنين والمقيمين في الإسهام في الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار الفيروس.

واكد على أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة بما يسهم في الوصول للأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة من التعامل مع الفيروس خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية لتسطيح المنحنى نتيجة الالتزام من الجميع خلال الأيام الأخيرة.

البحرين وزارة الصحة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الخدمات الصحية في البحرين قار جديد ضد كورونا

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