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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كيف تحصل علي تمويل بنكي ؟

البنك المركزي
البنك المركزي

يتح الجهاز المصرفي خدمات لرجال الاعمال وأصحاب الشركات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف جذب اكبر شريحة من العملاء بالتزامن مع إجراءات البنك المركزي نحو تعزيز سبل الاستفادة من الخدمات الرقمية.


وبحسب تقرير صادر عن البنك الاهلي المصري باعتباره أحد اكبر بنوك الحكومة المصرية؛ فإن هناك دعما موجها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم برامج تمويلية متخصصة وخصوصا للقطاع الخدمي منها، حيث تتنوع تلك البرامج بين " الخدمات البيطرية، الأهلي للفنادق والمنتجعات السياحية".

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البنك المركزي يتوقع استمرار الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي


ويتح البنك خدمات الاقراض للشركات الصغيرة في حال وصول حجم الايرادات   لـ  مليون جنيه واحد إلي أقل من 50 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة أو نصف مليون جنيه حتي أقل من 3 ملايين جنيه بالنسبة  لرأسمال الشركات الجديدة.


يتم منح القروض بفائدة 5% وفقا لمبادرة لبنك المركزي المصري الخاصة بمشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي ان تكون مبيعات تلك الشركة سنويا لا تقل عن مليون جنيه واحد ولا تجاوز 50 مليونا في السنة.


وتتاح خدمات التمويل للشركات المتوسطة التي تصل ايراداتها أكثر من  50 مليون جنيه ولا تتعدي 200 مليون جنيه للشركات القائمة و 3 ملايين جنيه و اقل 5 ملايين جنيه بالنسبة لرأسمال الشركات الجديدة.


يتم احتساب القروض السارية بحسب سعر الفائدة الساري بالبنك.


ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقا لحجم ايراد اقل من مليون جنيه للشركات القائمة او رأسمال اقل من 50 ألف جنيه للشركات الجديدة 


اشترط البنك في التمتع بتلك الخدمات ضرورة ان يقدم صاحب الشركة صورة من بطاقة رقمه القومي وتكون سارية و شهادة ترخيص مزاولة أنشطة متخصصة.

 

الجهاز المصرفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة العملاء مال واعمال اخبار مصر البنوك قطاع الخدمات

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