بدلة غير معتادة.. حفل زفاف نجم مسلسل بـ 100 وش.. شاهد

فاجأ الممثل حسن أبو الروس، الجمهور بزواجه من غادة والي مصممة الجرافيك العالمية، حيث تداول رواد السوشيال ميديا عدة صور وفيديوهات من حفل الزفاف الذي اقيم بشكل مختلف في إحدى الحدائق الشهيرة وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وارتدى حسن أبو الروس، بدلة غير معتادة، على حفلات الزفاف، بينما إرتدت العروس فستانا أبيض أنيقا، والتقط الثنائي عدة صور على الأحصنة داخل الحديقة.

حصد حسن ابو الروس، شهرة واسعة من خلال مشاركته في مسلسل “بـ 100 وش” الذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه.

مسلسل "بـ100 وش" عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.



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