عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدلة غير معتادة.. حفل زفاف نجم مسلسل بـ 100 وش.. شاهد

حسن ابو الروس وعروسته
حسن ابو الروس وعروسته

فاجأ الممثل حسن أبو الروس، الجمهور بزواجه من غادة والي مصممة الجرافيك العالمية، حيث تداول رواد السوشيال ميديا عدة صور وفيديوهات من حفل الزفاف الذي اقيم بشكل مختلف في إحدى الحدائق الشهيرة وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وارتدى حسن أبو الروس، بدلة غير معتادة، على حفلات الزفاف، بينما إرتدت العروس فستانا أبيض أنيقا، والتقط الثنائي عدة صور على الأحصنة داخل الحديقة.

مفاجأة.. زواج حسن أبو الروس ومصممة الجرافيك العالمية غادة والي|شاهد

سبعبع يعود للعصابة.. الفنان شريف دسوقي يستعد لتصوير مسلسل بـ 100 وش 2

حصد حسن ابو الروس، شهرة واسعة من خلال مشاركته في مسلسل “بـ 100 وش” الذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه.

مسلسل "بـ100 وش" عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.
 

CapturePL
CapturePL
CaptureOO
CaptureOO
CaptureJJJJ
CaptureJJJJ
CaptureJJ
CaptureJJ
حسن أبو الروس بـ 100 وش عمرو الدالي كاملة أبو ذكرى شريف دسوقى

ترشيحاتنا

جاهز للمحاسبة .. تعليق محمد رمضان بشأن إهانة الفنانة سميرة عبد العزيز

سيد عبدالحفيظ: تعهد "كاف" الكتابي بتأمين لاعبي الأهلي شجعنا على إكمال اللقاء

بدلة غير معتادة.. حفل زفاف نجم مسلسل بـ 100 وش.. شاهد

لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كيف تحصل علي تمويل بنكي ؟

بايدن يستقبل رئيس إسرائيل بالبيت الأبيض في 28 يونيو

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على مواجهة الأهلي والترجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

قنابل كيماوية محظورة|خبير لوائح يفجر مفاجأة في شغب مباراة الأهلي والترجي

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

من غرفة ملابس اللاعبين|أول تعليق من الخطيب على هزيمة الأهلي لـ الترجي

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

طمس الحقيقة|أحمد موسى يكشف فضيحة لـbeIN SPORT في مباراة الأهلي والترجي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

فيديو

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ