اليوم.. محاكمة 7 متهمين بسرقة دراجة نارية بالإكراه في الإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، اليوم الاحد، أولى جلسات محاكمة 7 أشخاص، لاتهامهم في واقعة سرقة دراجة بخارية خاصة بـ"م.ش.ا" تحت تهديد السلاح، وذلك في القضية رقم 804 لسنة 2020 جنايات ثانٍ الرمل.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، بسرقة 7 أشخاص المجني عليه، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمين وهم: "ع.ع.م"، مبيض محارة، و"م.ش.م"، ميكانيكي، و"أ.م.أ"، عامل رخام، و"أ.ع.س"، صنايعي دوكو سيارات، و"م.خ.ع"، سمكري سيارات، و"ال.م.ب"، صنايعي أحذية، و"ك.م.ش"، عاطل، بتوقيف المجني عليه أثناء قيادته دراجته البخارية وأشهروا الأسلاحه البيضاء في وجه، وتمكنوا بتلك الوسيلة "القسرية" من شل مقاومته والاستيلاء على الدراجة، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية التي تنظر القضية، بعضوية المستشارين: أحمد علي إبراهيم جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وسكرتير الجنايات، وليد محمد محب.