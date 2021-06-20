محاكمة 4 متهمين بتزوير شهادتين تعليميتين في الإسكندرية .. اليوم

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، اليوم الأحد، محاكمة 4 أشخاص؛ لاتهامهم بتزوير محررين رسميين عبارة عن "شهادة قيد للجامعة العربية المفتوحة، وأخرى منسوبة لمدرسة خاصة"، وذلك في القضية رقم 747 لسنة 2021 جنايات العطارين.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث إدارة شرطة الجوازات والهجرة والجنسية، بتزوير المتهمين في محررات رسمية بغرض الحصول على إقامة مؤقتة لغير السياحة.

كشفت تحريات المباحث قيام المتهمين (م.ف.ع)، عازف ناي، و(ع.إ.ع)، عامل بمطعم سوري، بالسعي للحصول على إقامة مؤقتة لغير السياحة من إدارة جوازات الإسكندرية، بموجب مستندات "مزورة" عبارة عن شهادة "قيد" منسوب صدورها للجامعة العربية "المفتوحة"، وشهادة "قيد" أخرى منسوب صدورها لمدرسة السيدة زينب الخاصة.

وأضافت التحريات أنه وعند الاشتباه في المتهمين أقرا بأنهما حصلا على تلك المستندات "المزورة" من المتهمين الآخرين وهم (ع.أ.ال)، عاطل، و(أ.م.م)، موظف بشركة الكهرباء، حيث تبين قيامهما بالاشتراك مع شخص "مجهول" في تزوير تلك المحررات بالكامل، ومهرها بأختام مقلدة.

وبالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي ستبدأ محاكمة المتهمين، بعضوية المستشارين: أحمد علي إبراهيم جنينه، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وسكرتير الجنايات، وليد محمد محب.