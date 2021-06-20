محاكمة متهمين اثنين زورا أوراق للاستيلاء على قطعة أرض بأكتوبر .. اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة متهمين في قضية تزوير محررات رسمية بغرض نقل ملكية قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر والاستيلاء عليها بدون وجه حق من مالكها.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط متهمين استخدما أسلوب التزوير للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص بأكتوبر فور كشف حيلتهما واثبات تزوير المستندات وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة التي باشرت التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين (محمد.ف.ع – 60 سنة –بدون عمل، ونادر.ص.ح – 49 سنة - تاجر) للمحاكمة الجنائية لاتهامهما في قضية تزوير محررات رسمية بغرض نقل ملكية قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر والاستيلاء عليها بدون وجه حق من مالكها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في واقعة تزوير محررات رسمية على غرار الصحيح منها ونسبها لجهات حكومية للاستيلاء على أموال الغير.

وجهت النيابة للمتهمين التخطيط للاستيلاء على أموال الغير بتزوير رخصة قيادة خاصة بالمجني عليه (أحمد.ت.م) والتي نسب صدورها لوحدة مرور عين الصيره وتقديمها لأحد مكاتب التوثيق وانتحال شخصية المجني عليه بغرض تحرير توكيل نقل ملكية قطعة أرض خاصة بالمجني عليه والاستيلاء عليها.