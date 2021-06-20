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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الظهور الأول لـ سيارة السباق الطائرة | فيديو

الظهور الأول لـ سيارة
الظهور الأول لـ سيارة السباق الطائرة

يبدو أن العالم على موعد جديد لتكنولوجيا السيارات الطائرة، و التي كانت حلم كبير لدى البعض، حيث كشفت شركة استرالية و تحديدًا في فبراير الماضي من العام 2021 عن نسختها Alauda Aeronautics Mk3، وهي عبارة عن سيارة سباق طائرة بدون سائق.

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تسعى شركة Alauda إلى نقل رياضة سباقات السيارات الطائرة في مختلف أنحاء العالم مع اطلالة العام 2022، حيث استلهمت فكرة التصميم من سيارات السباق في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

مواصفات سيارة السباقات الطائرة 

 

تحمل النسخة الطائرة اللقب MK3، بينما تستمد قوتها من خلال منظومة عمل بالطاقة الكهربائية المتطورة، حيث تستطيع تلك المحركات أن تنتج قوة قدرها 429 حصان، مع قدرة في التحليق يصل مداها 500 متر بعيدًا عن سطح الأرض، و من خلال القدرات الفنية الخاصة بهذه المنظومة، تتمكن MK3 أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 2.8 ثانية فقط.

و تستخدم سباقات السيارات الطائرة تكنولوجيا الانتقال عن بعد، باستخدام احدث الاجهزة الفنية الخاصة بوسائل الانطلاق و التحكم، و التي تحاكي طبيعة العمل، أما عن التصميم الخارجي فجاءت النسخة MK3 باطلالة انسيابية للغاية، مع مقدمة مدببة أشبه بالطائرات الخارقة.

كما ظهرت MK3 عبر 4 مروحيات جانبية، و 4 مقاعد ايضا، مع شرائط ضوئية خلفية و امامية، و قبة زجاجية خارجية، و من المتوقع أن تحصل أيضا على العديد من الامكانيات المدهشة، نسبة إلى التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال.

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