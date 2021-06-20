انطلاق البروفة الأخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة في المدارس .. غدا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق فعاليات البروفة الثالثة والأخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 في المدارس غدا الاثنين القادم الموافق 21/6/2021 وتستمر حتى الاثنين 28/6/2021.



جدول الامتحانات التجريبية الخاصة بالبروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة

الاثنين 21 يونيو 2021:

الأحياء من 10 صباحا حتى 1 ظهرا

الاستاتيكا من 10 صباحا حتى 12 ظهرا

الثلاثاء 22 يونيو 2021:

التاريخ من 10 صباحا حتى 1 ظهرا



الخميس 24 يونيو 2021:

الفلسفة + علم النفس + الفيزياء + الكيمياء

الجمعة 25 يونيو 2021:

جبر وهندسة فراغية + جغرافيا

السبت 26 يونيو 2021 :

اللغة الأجنبية الأولى + التفاضل والتكامل

الأحد 27 يونيو 2021:

الديناميكا + اللغة الأجنبية الثانية

الاثنين 28 يونيو 2021:

اللغة العربية

أهداف البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة

وتحدث وزير التربية والتعليم عن الامتحان التجريبي الثالث لـ طلاب الثانوية العامة، والذي سيعقد في الفترة من الاثنين 21/6/2021 وحتى الاثنين 28/6/2021، حيث أكد أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي الأخير هو:



- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.



- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.



- اختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية.



- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.



- استخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.



- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).



- يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.



- استكمال باقي امتحانات الثانوية العامة التجريبية من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.



- يحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 22/6/2021 "للشعبة الأدبية").



- يحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).



الإجابة على البابل شيت والتابلت

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة الشهر الجاري، سيتم عقده على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائي.

وقال وزير التربية والتعليم إن الحضور في هذه الامتحانات التجريبية سيكون يوما واحدا فقط في المدارس، للتعرف عليهما، وسيتم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات من موقع الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم نشر تعليمات بخصوص طريقة التعامل مع البابل شيت على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا.