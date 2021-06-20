اختبارات الأداء .. بي ام دابليو M5 تستعرض قوتها في التسارع| فيديو

يواصل العملاق البافاري بي ام دابليو تألقه داخل الحلبات الاختبارية، حيث ظهرت النسخة M5 و هي تستعرض قوتها في مهام التسارع، معتمدة على اختبارات قوة الدفع، باختلاف الأوضاع الخاصة باختبارات الأداء، الخاصة بإرسال القوة إلى العجلات الخلفية أو عبر الانطلاق الكلي للعجلات.

المواصفات الفنية الخاصة بالسيارة بي ام دابليو M5

تمتلك السيارة بي ام دابليو M5 محرك من 8 اسطوانات طراز V8، بسعة 4400 سي سي توين تيربو، يستطيع ان ينتج قوة تقارب الـ 600 حصان، مع 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 305 كيلومتر في الساعة.

و من خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم، في فترة زمنية مدتها 3.4 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات.

الانطلاقة الأولى لاختبارات الأداء لـ بي ام دابليو M5

و بدأت مجريات السباق بانطلاقة من وضع الثبات حتى النقطة 96 كم خلال 8.6، بسبب الأجواء الرطبة والتي منعتها من ضخ القوة الكاملة للاحصنة، و لكن مع نظام AWD Sport تمكنت السيارة من قطع تلك المسافة خلال فترة زمنية تقدر بـ 4.1 ثانية، و مع استخدام الوضع AWD استطاعت السيارة لأن تقطع نفس المسافة خلال مدة زمنية قدرها 4.1 ثانية.

مجريات اختبارات بي ام دابليو M5

واصلت السيارة بي ام دابليو M5 تأدية الاختبارات مع الظروف الجوية الجافة حيث انطلقت من 0 إلى 60 ميلًا خلال مدة زمنية بلغت 2.9 ثانية فقط، و مع وضع AWD Sport استطاعت أن تقطع تلك المسافة في غضون 3.8 ثانية.

وبلغت النتيجة الاجمالية للسباق نحو 53.1 ثانية في الدفع الخلفي في الظروف الرطبة، و للمسارات الجافة بنسبة بلغت 50.8 ثانية في AWD S ، و 50.7 ثانية في AWD، بينما جاءت نتيجة الانطلاق بالدفع الرباعي نحو 1: 09.7 و 1: 09.8، مع 1: 11.4 في وضع الدفع بالعجلات الخلفية.