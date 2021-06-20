اليوم .. محاكمة استاذ جامعى بتهمة التنمر وسب الإعلامي أحمد موسى

تنظر محكمة جنح الهرم، اليوم الأحد، محاكمة أستاذ بجامعة القاهرة يدعى أيمن منصور ندا، لاتهامه بالتنمر والسب والقذف فى حق الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد.





وكان أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قد نشر علي صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي عدة مقالات تجاوز فيها النقد إلى السباب والتطاول والتنمر بحق الإعلامي احمد موسي، مما دفعه لتكليف المستشار القانوني عمر الأصمعي لتقديم بلاغ للنائب العام، وإقامة جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الهرم، والتى تم إحالتها لدائرة أخرى، لنظرها في جلسة 20 يونيو المقبل.

