ارحم من ذاب عشقا.. سلمى الشيمي تبهر متابعيها في أحدث إطلالة من البانيو

نشرت الموديل سلمى الشيمي، صورة جديدة لها، من خلال حسابها بتطبيق تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تجلس في "بانيو" أثناء جلسة تصوير.



وتألقت سلمى الشيمي، في جلسة التصوير بإطلالة جذابة أبهرت متابعيها، وخطفت الأنظار، حيث ارتدت توب شيفون باللون الأسود، وعلقت: "فارحم من ذاب عشقا".



وظهرت سلمي الشيمي بلمسات جمالية تناسب مع بشرتها حيث وضعت الماكياج الجذاب الذى أبرز ملامحها بشكل واضح، مع ترك خصلات شعرها الاسود منسدلا على كتفيها لتبرز جمال ملامحها.



يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بـ"زي فرعوني" بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.



وتعمل سلمى الشيمي، موديل، وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابيها على "إنستجرام" و"فيس بوك" مليئان بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.



سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورًا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا "جلسة تصوير الموز" التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.