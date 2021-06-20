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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن نسختها العملاقة "تيلورايد" 2022| صور

كيا تكشف عن نسختها
كيا تكشف عن نسختها العملاقة "تيلورايد" 2022

كشفت شركة كيا عملاقة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، عن نسختها العملاقة تيلورايد، و التي تعد أكبر الإصدارات المقدمة من قبل الصانع الكوري، حيث تتمتع هذه السيارة باطلالة كبيرة الحجم، تجعلها تنفرد بالعديد من المفاهيم، إلى جانب مساحتها الداخلية و التي تتسم بالرحابة.

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أجرت شركة كيا بعض التعديلات لنسختها تيلورايد العملاقة، حيث ظهرت السيارة عبر شبكات أمامية متعددة المقاطع، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع بعض اللمسات الداخلية و الخارجية.

وترتكز السيارة كيا تيلورايد 2022 على عجلات كبيرة الحجم، مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي متعدد الأضلاع، بالإضافة إلى اقواس نصف دائرية تزين اعلى العجلات، مع عتبات جانبية تتصل بالصادم الأمامي، و الذي تمتع بالعديد من المستشعرات الحركية.

وتحتوي السيارة تيلورايد على مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط LED ضوئية، مع أقطاب ثنائية على جانبي السقف، و منظومة عادم ثنائية الأداء، إلى جانب مصابيح خلفية بتصميم انسيابي، و عواكس اضاءة خلفية.

القدرات الفنية لـ كيا تيلورايد موديل 2022

 

حصلت السيارة تيلورايد على محرك سداسي الاسطوانات، من طراز V6، بسعة 3800 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 291 حصان، و 355 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

اسعار السيارة كيا تيلورايد موديل 2022 

 

يبدأ سعر السيارة بقيمة قدرها 32.790 دولار عن فئة Telluride LX أي بزيادة قدرها 600 دولار عن الاصدار السابق، وقدرت قيمة النسخة Telluride S 2022 نحو 35290 دولار بزيادة قدرها 700، بينما ترتفع القيمة السعرية إلى 200 دولار لكلًا من النسختين EX و SX.

كيا السيارات الكورية تيلورايد كيا تيلورايد 2022

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