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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

بـ مركب نيلية.. وفد الادارة المحلية يزور أول مدينة صديقة للنساء بدمياط

زيارة لعزبة البرج
زيارة لعزبة البرج

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة و نواب البرلمان بغرفتيه عن محافظة دمياط بزيارة مكتبة مصر العامة بعزبة البرج وانتقل الوفد الى مدينة عزبة البرج عبر مركب نيلية ، نقلتهم من مدينة رأس البر الى مدينة عزبة البرج لزيارة أول مدينة صديقة للنساء .

 

قام المسئولون بالتجول داخل أقسام المكتبة التى تعد منارة جديدة للعلم والمعرفة بالمحافظة لما تضمه من قاعات اطلاع للأطفال والكبار وتدريب حاسب آلي وقاعات ابحاث وانترنت و أنشطة وذلك بتكلفة قدرها ١٣ مليون جنيه.

ونوهت "محافظ دمياط" الى أن المكتبة كانت من المشروعات المتعثرة التى ظلت متوقفة لعدة سنوات، لتخرج إلى النور هذا العام، بجانب مشروع نفذته المحافظة بمحيطها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women وهو "المدينة الصديقة للنساء" الذى تم تفقده اليوم ، إذ يهدف المشروع المفتتح مطلع الأسبوع الماضي الذى يعد ضمن المبادرة العالمية التى تنفذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى إتاحة كافة الخدمات للسيدات وأطفالهن، وتوفير فرص تدريبية لهن وتسويق منتجاتهن بما يحقق التمكين الاقتصادى و تماشياً مع رؤية الدولة فى هذا الشأن و الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.

فيما وقد أشاد النائب السجينى بما حققته الدكتورة منال عوض من نجاحات بالشراكة مع المنظمات الدولية، مؤكدًا ان تلك المنهجية لابد أن تدرس و يتم التدريب عليها لتعميمه.

 

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مكتبة مصر العامة دمياط صديقة للنساء مركب نيلية مدينة

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