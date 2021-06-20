بستيون B70 تقترب من الانطلاق بالسوق المصري .. تفاصيل| صور

تشير بعض التوقعات باقتراب النسخة بستيون B70 موديل 2021 من السوق المصري، و تعبر هذه السيارة واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، و تعد بستيون هي أحد العلامات التجارية التابعة لشركة FAW الصينية، و التي استطاعت أن تكتسب مكانة قوية داخل السوق الصيني نسبة إلى تاريخها الممتد منذ عام 1958، حيث كانت الانطلاقة الاولى في مجال تصنيع السيارات.

ظهرت النسخة بستيون B70 للمرة الاولى في عام 2006، و تم تنفيذها عبر منصة CD3 التابعة لـ فورد، لتحصل على إطلالة الجيل الثاني بداية من عام 2014 حتى 2019، حيث أطلقت فئة رياضية RS مزودة بمحرك تيربو من قبل الصانع الألماني فولكس فاجن، معتمدة على تصميم عبر منصة مازدا 6.

التجهيزات الفنية لـ بستيون B70 الجيل الثالث

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها عبر محرك تيربو بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء DCT من تصميم شركة ايسين اليابانية.

القياسات الهيكلية للسيارة بستيون B70

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4800 مم، و بعرض 1820 مم، مع ارتفاع كلي يقدر بـ 1472 مم، و قاعدة عجلات بطول 2725 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 522 لتر، و ارتفاع 9.5 سم للخلوص الأرضي.

وسائل الأمان داخل بستيون B70

تضم السيارة فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات HAS، وبرنامج دعم الفرامل BA، و برنامج الثبات الإلكتروني ESP، مع نظام TC الخاص بالجر، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و مستشعرات ركن أمامية و خلفية، و خاصية متابعة ضغط الإطارات.

بالاضافة إلى امكانيات عالية التجهيز و تشمل نظام كشف النقطة العمياء، و التحذير عند مغادرة الحارة المرورية، مع كاميرا 360 درجة، و من المتوقع أن تضم السيارة حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم و برامج مساعدة السائق مثل شاشة عرض الوسائط، و عجلة قيادة مالتي فانكشن، و فرامل يد كهربائية، و زر تفعيل وإيقاف المحرك.