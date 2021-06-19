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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. وزير الخارجية: مؤتمر برلين نقطة مهمة في استقرار ليبيا.. أشرف زكي: أخو محمد رمضان كلمني وطلب التحقيق بشأن إهانة سميرة عبد العزيز

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
 

وزير الخارجية المصري:مؤتمر برلين نقطة مهمة فى استقرار ليبيا
قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن مؤتمر برلين نقطة هامة فى استقرار ليبيا، لافتا إلي أن خروج المرتزقة من الساحة الليبية تأكيد لسيادة ليبيا على شعبها وأراضيها مما يسهم فى إنجاح الانتخابات المقرر عقدها فى ديسمبر المقبل.


خالد ميرى: محررو الصحافة الورقية اللاعب الأساسي في باقي وسائل الإعلام.. فيديو
علق الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، على لقاء وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، قائلا: "متابعة لسلسلة من الإجراءات المتكاملة التى تقوم بها الدولة المصرية تجاه القضية الليبية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وصولا إلى إجراء انتخابات".


سيد عبدالحفيظ: تعهد "كاف" الكتابي بتأمين لاعبي الأهلي شجعنا على إكمال اللقاء
قال  سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعليقا على فوز الأهلي على الترجي في ذهاب نصف دوري أبطال أفريقيا، إن  لقاء العودة في القاهرة هو الأكثر أهمية وصعوبة للصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.


جاهز للمحاسبة .. تعليق محمد رمضان بشأن إهانة الفنانة سميرة عبد العزيز
كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تفاصيل ما صرحت به الفنانة سميرة عبد العزيز بشأن قيام الفنان محمد رمضان بسبها.


أشرف زكى عن خلاف محمد رمضان وسميرة عبدالعزيز:"لو حد أهان فنان هنفصله"
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تفاجئ بواقعة الفنان محمد رمضان ضد الفنانة سميرة عبدالعزيز، خاصة وأن هذه الواقعة قديمة، كما أنه اندهش مما حدث وتلفظ به الفنان محمد رمضان تجاه الفنانة الكبيرة، مشددًا على أن الفنانة سميرة عبدالعزيز رمز من رموز الفن في مصر والوطن العربي.
 

شريف دسوقي: اتولدت تحت خشبة المسرح ومضيت الجزء الثاني من "بـ100 وش"
أعلن الفنان شريف دسوقي، مشاركته في بعض من الأفلام والأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، حيث سيشارك خلال الفترة المقبلة في الجزء الثاني من "وقفة رجالة" والجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"، كما أنه مضى للمشاركة في هذه الأعمال.

 

وزيرة الخارجية الليبية: لابد من إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.. فيديو
قالت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا، إنه لابد من إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.


أحمد موسى: الإيرانيون انتخبوا إبراهيم رئيسي رئيسا نكاية في الأمريكان
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على انتخاب ابراهيم رئيسي رئيسا لإيران، إن  أمريكا والاتحاد الأوروبي يتابعان الانتخابات الإيرانية لانتخاب رئيس إيران .


في إهانة سميرة عبد العزيز|أشرف زكي: أخو محمد رمضان كلمني وطلب التحقيق
قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية،  إنه فوجئ بما حدث حول إهانة الفنان محمد رمضان للفنانة سميرة عبد العزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي  أثناء تواجدها فى أحد البرامج وحديثها عن الواقعة.


سريعة الانتشار وأعراضها مختلفة.. تفاصيل عن سلالة دلتا الجديدة
قال  الدكتور أحمد المشتت استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن، إن  سلالة دلتا  الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا اخطر من السلالات الأخرى، وتعتبر سلالة سريعة الانتشار وتنتشر بنسة 60 % أسرع من سلالة بريطانيا القديمة.

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