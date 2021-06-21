أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف فضيحة لـbeIN SPORT في مباراة الأهلي والترجي.. شكري: نجدد دعمنا للسلطات الانتقالية في ليبيا.. وسلالة دلتا سريعة الانتشار

تناولت برامج “التوك شو” أمس السبت، عددا من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي..

طمس الحقيقة|أحمد موسى يكشف فضيحة لـbeIN SPORT في مباراة الأهلي والترجي

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي لتحقيقه الفوز على الترجي التونسي في مبارة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قنابل كيماوية محظورة|خبير لوائح يفجر مفاجأة في شغب مباراة الأهلي والترجي

كشف محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل تعامل الاتحاد الإفريقي مع واقعة شغب جماهير الترجي التونسي.



سيد عبدالحفيظ: تعهد "كاف" الكتابي بتأمين لاعبي الأهلي شجعنا على إكمال اللقاء

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعليقا على فوز الأهلي على الترجي في ذهاب نصف دوري أبطال أفريقيا، إن لقاء العودة في القاهرة هو الأكثر أهمية وصعوبة للصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.



أشرف زكى عن خلاف محمد رمضان وسميرة عبدالعزيز:"لو حد أهان فنان هنفصله

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تفاجئ بواقعة الفنان محمد رمضان ضد الفنانة سميرة عبدالعزيز، خاصة وأن هذه الواقعة قديمة، كما أنه أندهش مما حدث وتلفظ به الفنان محمد رمضان تجاه الفنانة الكبيرة، مشددًا على أن الفنانة سميرة عبدالعزيز رمز من رموز الفن في مصر والوطن العربي.



شكري: نجدد دعمنا للسلطات الانتقالية في ليبيا وإجراء الانتخابات نهاية العام..فيديو

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تجدد دعمها للسلطات الانتقالية في ليبيا المتمثلة فى المجلس الرئاسى الليبي.

التعليم العالي: تخصصات جديدة تدخل اختبارات القدرات قبل التحاق الطلاب بالكليات

قال الدكتور عادل عبد الغفار مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة، إن الاعلى للجامعات وافق على العمل بذات القواعد المعمول بها في السنوات السابقة من خلال التنسيق الالكتروني ولا تغيير فيه.



طبيب: بريطانيا سجّلت 75 ألف إصابة بكورونا المتحور "دلتا" خلال شهرين فقط..فيديو

قال الدكتور هشام قدور استشارى الجراحة بلندن، إن أعداد كورونا في بريطانيا بدأت فى التزايد مرة أخرى، نظرا لبدء انتشار فيروس كورونا المتحور "دلتا".



قتلوا قطة المهرجان.. رئيس الأوبرا: فتحنا تحقيقا موسعا ..والتفاصيل غدًا

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

سريعة الانتشار وأعراضها مختلفة.. تفاصيل عن سلالة دلتا الجديدة

قال الدكتور أحمد المشتت استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن، إن سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا اخطر من السلالات الأخرى، وتعتبر سلالة سريعة الانتشار وتنتشر بنسة 60 % أسرع من سلالة بريطانيا القديمة .