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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العاشرة يا أهلى

أكذوبة خطيرة.. خبير إعلام رقمي يكشف أحدث شائعات مواقع التواصل|فيديو

فيسبوك
فيسبوك

قال خالد البرماوى المتخصص فى الإعلام الرقمى، إن مواقع التواصل الإجتماعي تويتر وفيسبوك منذ بداية اليوم وهي مزينة باللون الأحمر.

 

مضيفا أن أكثر الهاشتجات انتشارا فى الفترة الأخيرة "العاشرة يا أهلى" وظهر ذلك بعد حصول الأهلى على البطولة التاسعة بدورى ابطال أفريقيا.


أضاف البرماوى خلال لقائه مع الإعلامى خيرى رمضان والاعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة الذى يذاع عبر شاشة" القاهرة و الناس"،  أن هناك خبرا انتشر بشكل كبير جدا أمس وتصدر التريند على تويتر يقول إن إثيوبيا تقرر وقف تأشيرات دخول المصريين إلى أديس أبابا، مؤكدا عدم صحة الخبر.

أوضح المتخصص فى الإعلام الرقمى، أن الكثيرين من المصريين كانوا يهتمون خلال الأيام القليلة الماضية بالبحث عن  رئيس دولة إيران الجديد إبراهيم رئيس. 


أشار إلى أن ظهور هاشتاج الاغتصاب الزوجى يرجع إلى ظهور إحدى الفنانات  المتزوجة من مخرج إعلانات فى فيديو تتحدث فيه عن تعرضها للعنف أو ما وصفته بالاغتصاب من زوجها أثناء الزواج.

خالد البرماوي الإعلام الرقمي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك أهلي ابطال افريقيا اثيوبيا الاغتصاب الزوجي

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