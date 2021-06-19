طارق شوقي: 24 مليون طالب بمنظومة التعليم قبل الجامعي.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه يوجد 24 مليون طالب بمنظومة التعليم قبل الجامعي.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أنه تم إجراء الامتحانات لـ 22.5 مليون طالب، معقبا: "رقم هائل في ظل جائحة كورونا".

وأوضح: "هناك ملحمة كبيرة بالدبلومات الفنية وسنوات النقل.. و22.5 مليون ونصف طالب أنهوا الامتحانات"، لافتا: "أجرينا 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات النهائية للثانوية العام يوم 10 يوليو".

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم طباعة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع هذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس آب : الوزارة سوف تتيح لطلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع على موقعها الرسمي على الانترنت ليتولى طلاب الثانوية العامة طباعتها و حلها وتسليمها في المدرسة في المواعيد المحددة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لتعريف طلاب الثانوية العامة بالتعليمات الخاصة بكيفية حل امتحانات الثانوية العامة النهائية على البابل شيت، وكذلك كيفية رصد الإجابات على التابلت.