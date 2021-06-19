عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب بالانتهاء من قاعدة بيانات شاملة لـ الأطفال بلا مأوى

النائب أيمن محسب،
النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة خاصة بأطفال الشوارع وأطفال بلا مآوى، والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، وذلك فى إطار التوجه العام للدولة بشأن دعم الأطفال لما يمثلونه من نواة حقيقية لبناء للمستقبل.

وطالب عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له إعداد قاعدة بيانات دقيقة لهم، على أن يتم الاستعانة بالمعلومات والحصر الموجود لدى الفرق التى تجوب الشوارع، بالإضافة للاستعانة بالبيانات لدى مراكز التأهيل والتدريب، ومعلومات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تعمل فى هذا المجال، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتضمن أعداد الأطفال والمحافظات الأكثر انتشارا  للظاهرة مما يساهم بقوة فى وضع خطة لتدريبهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد تقويم سلوكهم، والوقوف على الأسباب الحقيقة حول انتشار الظاهرة فى محافظة بعينها أو منطقة ومن ثم يتم توجيه العمل للتغلب عليها.

وناشد عضو البرلمان، منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية أن يكون لها دور فى عملية الحصر، إلى جانب التأهيل وإعادة الدمج فى المجتمع مرة اخرى، وتقديم كل الدعم والرعاية اللازمة لهم، وعلى فرق الإنقاذ أن تكون أكثر استجابة لطلبات التدخل السريع، وألا يقتصر الأمر على توفير مكان فى دور رعاية للطفل فقط، بل يجب أن يكون هناك اخصائيون اجتماعيون للجلوس مع الأطفال ومناقشتهم لمعرفة الأسباب الحقيقة التى تدفعهم للشارع، وذلك بهدف حل المشكلة من جذورها، خاصة وأن هناك بعض الأطفال يفضلون الشارع عن دور الرعاية، مما يتطلب بحث الجانب النفسي لهم وحل الأزمة.

رئيس مجلس الوزراء وزيرة التضامن الإجتماعى أطفال الشوارع اطفال بلا ماوى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

ترشيحاتنا

الصدقة .. فضلها وأنواعها وكيف تتصدق يوميا دون دفع مال

الظهور الأول لـ سيارة السباق الطائرة | فيديو

خروج المرتزقة من ليبيا |البرديسي: ميوعة الموقف الأمريكي سبب تفاقم أزمات المنطقة

تسريبات تكشف مواصفات الهاتف الخارق Poco F3 GT من شاومي

التكبد.. تعليق الصحف التونسية على هزيمة الترجي من الأهلي

أخبار العالم: وفاة معمر مجاور للمسجد النبوي عن 107 أعوام.. تحرك جديد من السودان تحسبا للملء الثاني لـ سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

أول رد من محمد رمضان على اتهامه بـ سب سميرة عبد العزيز|فيديو

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

في إهانة سميرة عبد العزيز|أشرف زكي: أخو محمد رمضان كلمني وطلب التحقيق

قنابل كيماوية محظورة|خبير لوائح يفجر مفاجأة في شغب مباراة الأهلي والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ