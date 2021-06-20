إصابة شخصين خلال مشاجرة عنيفة بحي الجناين فى السويس

أصيب شخصان فى مشاجرة عنيفة بين مجموعة من المواطنين بقرية أبو حسين بحى الجناين بمحافظة السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من بقسم شرطة الجناين بوقوع مشاجرة بين مجموعة من المواطنين بقرية أبو حسين بحى الجناين.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الجناين وألقت القبض على عدد من المشاركين في المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة.

وجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، ٣ سيارات إسعاف لنقل المصابين الى مستشفى العام.

تبين من التقرير الطبى أن، محمد. ف. ج ٣٤ سنة مصاب بطلق خرطوش بالبطن واليد اليمنى و ، فرج. ج ٥٨ سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وسحجات وكدمات.