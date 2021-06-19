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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم 2500 مدرس ومراقب ثانوي عام ضد كورونا بـ مدارس قنا.. صور

تطعيم مدرسى الثانوية
تطعيم مدرسى الثانوية العامة ضد كورونا

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة و السكان بقنا، إن الفرق الطبية المتحركة في جميع مراكز المحافظة نجحت في الوصول إلي ٢٥١٣ مدرسا بمدارس الثانوية العامة بالمحافظة.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى انتهاء تطعيم المدرسين و المراقبين بالثانوية العامة و ذلك بجميع مدارس المحافظة.

 

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و أوضح تاوضروس، بأن حملة التطعيم تأتى تنفيذاً لخطة وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة و السكان، بضرورة وصول لقاح فيروس كورونا إلي جميع المواطنين، و تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف غريب، محافظ قنا، بضرورة التعاون المشترك بين المؤسسات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأضاف تاوضروس، بأن الفرق الطبية قامت بالتسجيل للمدرسين و الإطمئنان علي الحالة العامة للمدرسين، ثم إعطاؤهم اللقاح، في إطار من الوقاية والحماية.

 

مديرية الصحة بقنا، أنشأت مركزا لتلقي اللقاح في جميع مراكز المحافظة، لتسهيل حصول المواطنين علي اللقاح، للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

 

تطعيم مدرسى الثانوية العامة ضد كورونا

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