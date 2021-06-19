صيانة أعمدة الإنارة في «إبشان» وإصلاح خط مياه «الجرايدة» في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، جهودها في متابعة أعمال الصيانة الدورية لإنارة الكشافات بقري المراكز، وإصلاح الأعطال في خطوط المياه الرئيسية بالقري، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، للتيسير على المارة من المركبات والمواطنين ومنعا لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية إبشان، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، بعدد من مناطق القرية منها منطقة سيدي عمر، خلال 24 ساعة.

وعلي جانب أخر، انتهت الوحدة المحلية بقرية الجرايدة، من إصلاح كسر ماسورة خط المياه الرئيسي، نتيجة كسر مفاجئ، وهو الخط الرئيسي للقرية وتوابعها، وجري تغيير وتركيب مستلزمات إصلاح الخط وتوصيل المياه لأهالي القرية وتوابعها.

وشدد رئيس مركز ومدينة بيلا، على متابعة أعمال الصيانة أولا بأول، وإصلاح أعطال خطوط المياه والصرف الصحي، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية القروية والأجهزة المعاونة، وتنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بحل مشاكل المواطنين والاستجابة السريعة في التنفيذ.

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