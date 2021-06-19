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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات الهاتف الخارق Poco F3 GT من شاومي

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات الهاتف الخارق Poco F3 GT

كشفت تقارير عن عدد من مواصفات هاتف شاومي القادم، الذى ستطلقه الشركة بقدرات جبارة مع سعر رخيص أو مناسب للغاية، حيث سيصدر هاتف Poco F3 GT من خلال شركة بوكو الصينية، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومى، على أن يكون إطلاقه في الأسواق خلال الأسابيع القادمة.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Poco F3 GT من شاومي سيأتي بشاشة قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش في أعلى يسار الشاشة للكاميرا السيلفي.  

 

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وسيقدم هاتف Poco F3 GT من شاومي ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بمستشعر 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر للعمق بدقة 5 ميجا بيكسل.


وسيعمل هاتف  Poco F3 GT من شاومي بمعالج من نوع Dimensity 1200 المتميز من شركة ميديا تيك، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G حيث من المتوقع بشكل كبير أن يكون هاتفا للألعاب يحمل إمكانات كبيرة كهاتف Redmi K40 Gaming الذى تم إطلاقه مؤخرا.

 

وسيحتوي هاتف Poco F3 GT على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الحن السريع بقوة 67 واط ،  مع سعر حوالي 400 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 6000 جنيه مصري.

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