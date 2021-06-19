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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تدنى الخدمات .. شكوى سكان مساكن زهراء الأبعادية في البحيرة

صدى البلد

سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين سكان مساكن زهراء الأبعادية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بسبب تدنى الخدمات، حيث إن المساكن تتكون 2500 وحدة سكنية والتي تعد أكبر تجمع سكني بدمنهور.‬‬

ويقول محمد حمدى محمد أحد قاطني مساكن زهراء الأبعادية فى رسالته: تشهد منطقة الزهراء، العديد من الحوادث التي تحدث جراء عبور الأهالي الطريق لتستقل عربات الأجرة، نظرًا لعدم وجود كوبري مشاة أمام تلك المساكن، والتي يحيط بها عدد من المصانع بالإضافة إلى وجود مدرسة ودار مسنين وشركات أدوية.

 

وأضاف: أنهم تسلموا تلك الوحدات منذ عام، مشيرًا إلى أنه قبل بناء كوبري محافظة البحيرة كانت لا تعاني المساكن من مشكلة الكوبري نظرًا لوجود" فتحة يوتيرن" حيث يعبر من خلالها الأهالي، لافتًا إلى أن المواصلات كانت متاحة ولا تكلف كثيرًا‬‬‬‬ .

 

وأشار إلى أنهم أنشأوا كوبري مشاة لجامعة دمنهور، يبعد عن مساكن الأبعادية كثيرا، حيث إن كبار السن لم يتمكنوا من الصعود إليه وذلك لبعد المسافة كما أن الكوبري يمر أسفل منه العديد من أسلاك الكهرباء التي تمثل خطرا على المارة وأنه غير مستغل، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في عمل فتحة "يوتيرن" بداية في مساكن زهراء الأبعادية مما يضمن حياة أأمن للمواطنين وتوفير الجهد والوقت على السائقين، حيث أنهم لم يضطروا إلى الوصول لمدينة أبوحمص للعبور إلى الجانب الآخر.

 

موضحا أنهم تواصلوا مع العديد من المسؤولين كرئيس مجلس مدينة دمنهور، ومحافظ البحيرة لإنهاء الأزمة ولكن دون جدوى.

 

مناشدا المسئولين بالنظر إلى سكان المنطقة بعين الرحمة والعمل على حل هذه الأزمة رأفة بالأهالى.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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