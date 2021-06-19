الإمارات تنفي المتداول عن الوضع الوبائي في البلاد

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الوضع الوبائي في الدولة، مؤكدة أهمية استقاء الأخبار من الجهات الحكومية والقنوات الرسمية، وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج.

وذكرت الوزارة عبر «تويتر»: «بالإشارة إلى ما تم تداوله من تسجيل صوتي في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الوضع الوبائي، فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفي ما ورد في التسجيل الصوتي، وتؤكد أهمية استقاء الأخبار من الجهات الحكومية ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 يونيو الجاري، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

يشمل القرار تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الدول الثلاث على الرحلات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

بموجب القرار، سيسمح بنقل الفئات المستثناة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إلى الامارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والدول الثلاث.