أخبار العالم: وفاة معمر مجاور للمسجد النبوي عن 107 أعوام.. تحرك جديد من السودان تحسبا للملء الثاني لـ سد النهضة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام

يعد من أشهر المجاورين والملازمين لحرم رسول الله منذ أكثر من 50 عاماً، كان يحضر الصلوات الخمس بالمسجد النبوي، كان علما من أعلام المسجد النبوي ومعمر مجاور للمسجد النبوي، هو الشيخ محي الدين حفيظ الله الذى توفي عن عمر يناهز 107 أعوام.

قرار جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

أعلنت إثيوبيا عن قرار جديد لتعزيز الدبلوماسية الرقمية بشأن سد النهضة، حيث قررت إنشاء مركز الدبلوماسية العامة للتعليم العالي لمواجهة الضغوط الخارجية بشأن السد الإثيوبي.

تحرك عاجل من السودان تحسبا لبدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة

أعلن السودان، اليوم السبت، بدء إجراءات الملء الجزئي لبحيرة "خزان سد جبل أولياء" على النيل الأبيض جنوبي العاصمة الخرطوم، وذلك تحسباً لبدء إثيوبيا الملء الثاني لخزان سد النهضة، مطلع يوليو المقبل.

الرئيس الأمريكي يعلن موت كلبه "تشامب"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن اليوم السبت، موت كلبهما الشيبرد الألماني تشامب الذي كان "رفيقهما الدائم العزيز" طوال 13 عاما.

وزيرة الخارجية الليبية تشيد بدور مصر في إنهاء الانقسام ودعم الاستقرار ببلادها

أشادت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بدور مصر في إنجاح الحوار الليبي وإنهاء الانقسام ووقف إطلاق النار ودعم الاستقرار في بلادها.

السعودية تستبعد "العم والخال" من محارم المرأة عند أداء الحج

استبعدت وزارة الحج والعمرة السعودية، "العم والخال" من محارم المرأة التي ترغب في اصطحاب محرم معها أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام.

أول تعليق لـ إبراهيم رئيسي بعد فوزه بالانتخابات الإيرانية

قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إنه يشكل حكومة مزدهرة وثورية ومناهضة للفساد، مؤكدا أنه سيعمل على توسيع العدالة باعتبارها المهمة المركزية لحكومته.

السعودية.. تحرك عاجل من الداخلية بعد تداول فيديو تحرش شاب بطفل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر تحرش شخص بطفل في الرياض، ما أثار تفاعلا واسعا، ودفع وزارة الداخلية السعودية للتحرك وإيقاف المتهم.

الإمارات تعلن تعليق دخول المسافرين القادمين من 3 دول

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 يونيو الجاري، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

بايدن يستقبل رئيس إسرائيل بالبيت الأبيض في 28 يونيو

أعلن البيت الأبيض، مساء السبت، أن الرئيس االأمريكي جو بايدن يستضيف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض في 28 يونيو.

وزير الخارجية الإسرائيلي: رئيس إيران الجديد يؤيد دعم بلاده للإرهاب

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بأنه "متطرف"، موضحًا أنه "يتحمل المسؤولية عن مقتل الآلاف من الإيرانيين ويؤيد طموحات طهران النووية ودعمها للإرهاب العالمي".

التحالف يدمر 17 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، أنه نجح في اعتراض وتدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.