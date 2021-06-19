التكبد.. تعليق الصحف التونسية على هزيمة الترجي من الأهلي

سلطت وسائل الإعلام التونسية الضوء على هزيمة الترجي التونسي من النادي الأهلي بهدف نظيف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وينتظر لقاء الإياب فى القاهرة يوم السبت المقبل.

ونبرز لكم أبرز عناوين الصحف التونسية عقب هزيمة الترجي التونسي وجاءت كالتالي:-

موازبيك إف إم: الترجي يهزم أمام الأهلي

علقت إذاعة موازبيك إف إم على هزيمة الترجي التونسي قائلة،:"الترجي يهزم أمام الأهلي،" مطالبة معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي بتعويض الخسارة في القاهرة خلال مباراة الإياب ".

شمس إف إم: الترجي ينقاد للهزيمة أمام الأهلي المصري في رادس

وقالت إذاعة "شمس إف إم"، :"الترجي ينقاد للهزيمة أمام الأهلي المصري في رادس"، مشيرة إلي الترجي التونسي سيحاول العودة من جديد داخل القاهرة في لقاء الإياب .

تونس الرقمية: الترجي يتكبد الهزيمة أمام الأهلي

وصفت صحيفة تونس الرقمية هزيمة الترجي بالتكبد حيثي علقت الصحيفة :" الترجي يتكبد الهزيمة أمام الأهلي "، مطالبة اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز في لقاء الإياب بالقاهرة .

وتغلب فريق الأهلي على نظيره الترجي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وينتظر لقاء الإياب فى القاهرة يوم السبت المقبل.

أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا محمد شريف فى الدقيقة 67.

شهدت مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا إلغاء الـ VAR هدفا لمحمد شريف وإهداره هدفا كما أضاع طاهر محمد طاهر فرصة هدف فيما نجح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي فى إنقاذ مرماه من فرصة حقيقية للاعب الترجي محمد على بن رمضان.

وعقب نزول محمد مجدي قفشة بديلا إستطاع أن يساهم فى شن الهجمات وتهديد دفاعات مرمى الترجي التونسي ومرر الكرة الى إليو ديانج التى صنع منه هدف مباراة الاهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى أحرزه محمد شريف.

بداية المباراة

بدأت مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بمرحلة جس النبض وحصل لاعبو الترجي على ركلة ركنية فى الدقيقة الثالثة.

ونجحت دفاعات الأهلي فى مباراة الترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة الرابعة أرسلها الليبي حمدو الهوني داخل منطقة الجزاء من ضربة ركنية.

وسدد فى مباراة الأهلي والترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بالدقيقة الخامسة طاهر محمد طاهر كرة ضعيفة يمسكها بسهولة معز بن شريفية حارس الترجي وتعرض المدافع الجزائري عبدالقادر بدران إلى السقوط على الأرض فى الدقيقة السادسة.

وأرسل محمد على بن رمضان فى مباراة الأهلي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى الدقيقة السابعة كرة طويلة يمسكها محمد الشناوي حارس الأهلي وقاد إلياس شتى هجمة عنترية ومر من أكرم توفيق لكنه يفشل فى السيطرة على الكرة ونجح بدر بانون فى الدقيقة 12 فى مباراة الأهلي والترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى إفشال هجمة خطيرة قادها الليبي حمدو الهوني داخل منطقة الجزاء ويبعد مدافع الأهلي فى مباراة الترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الكرة.

وأبعد فى الدقيقة 13 أكرم توفيق فى مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا كرة خطيرة من أمام أقدام حمدو الهوني إلى رمية تماس فى مباراة الأهلي والترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وحصل لاعبو الأهلي فى مباراة الترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على ضربة ركنية فى الدقيقة 15 بعدما فشل محمد شريف فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة وتعرض محمد شريف مهاجم الأهلي إلى الإصابة عقب الاحتكاك مع أحد لاعبي الترجي وحصل على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء.

وسدد محمد شريف فى مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى الدقيقة السادسة عشر كرة خطيرة أبعدها معز بن شريفية حارس الترجي لتتحول إلى ضربة ركنية واحتسب الحكم فيكتور جوميز ركلة حرة لصالح طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 23 إثر تعرضه إلى العرقلة من لاعب الترجي.

وأبدى محمد شريف فى الدقيقة 24 من مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا إعتراضا على عدم إحتساب ركلة جزاء بداعي تعرضه إلى العرقلة داخل منطقة الجزاء فى كرة طويلة أرسلها أيمن أشرف من الناحية اليمنى وسدد فى الدقيقة 27 وليم توجوى كرة قوية من الجهة اليسرى تصطدم فى دفاعات الأهلي لتتحول غلى ضربة ركنية وألغى حكم مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى الدقيقة 30 هدفا أحرزه محمد شريف من تسديدة قوية أرسلها حمدى فتحى لترتد إلى مهاجم الأهلي ويودعها الشباك وبعدها لجأ فيكتور جوميز حكم اللقاء الى تقنية الفيديو ويلغى الهدف.

وأنقذ فى الدقيقة 34 من مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي فى ذهاب نصف دورى ابطال إفريقيا محمد الشناوى مرمى الأهلي بعدما نجح محمد على بن رمضان لاعب الترجي بمراوغة بدر بانون وأبعد حارس الأهلي الكرة من أمام أقدام نجم الترجي وأرسل طاهر محمد طاهر فى مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء مرت بعيدا عن راسية محمد شريف فى الدقيقة 40 وراوغ وليم توجوى فى الدقيقة 41 داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصطدم بأقدام حمدى فتحى لتتحول إلى ضربة ركنية.

الشوط الثاني

ونجح محمد الشناوي فى الدقيقة 52 فى إمساك كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء فى مباراة الاهلى والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وفى الدقيقة 53 فشل طاهر محمد طاهر فى تسديد الكرة بقوة فى شباك الترجي وتعرض أكرم توفيق إلى الإصابة فى الدقيقة 56 وقام بالخروج لتلقى العلاج فى مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 61 بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فى ظل ارتباك دفاعات الترجي ليمسكها معز بن شريفية حارس الترجي ولجأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إلى الدفع باللاعب محمد مجدي قفشة بدلا من صلاح محسن فى الدقيقة 62 لتنشيط النواحي الهجومية وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الأول فى مرمى الترجي بعد تمريرة ذكية أرسلها المالي إليو ديانج داخل منطقة الجزاء ىوكاد فى الدقيقة 73 يعزز محمد شريف ثاني اهداف الأهلي بعد تلقيه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تمر من فوق رأسه.