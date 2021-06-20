بناء برج سكني من 10 طوابق في يوم واحد.. فيديو

عرضت قناه العربية فيديو يوضح بناء برج سكني في يوم واحد فقط في الصين ، ويتكون من 10 طوابق وشيد باستخدام قوالب مسبقة الصنع .

وأضاف الفيديو أن شركة "براود" المالكة استعانت بتقنية التصميم المعياري الجاهز، وقامت بوضع القوالب الجاهزة فوق بعضها البعض، وتقول الشركة إن البناء السريع لا ينافي السلامة الهيكلية للبرج ولا يعرضها للخطر .

وأوضح الفيديو “ المساكن الشعبية الجاهزة اكتسبت شعبية كبيرة مؤخرا ، بسبب سرعة بناءها وقلة تكلفتها وصل عمر البناء المعماري لنحو 85 سنة بالمتوسط ” .

وتابع الفيديو " تكلفة تشيد المتر الواحد منه تبلغ ما بين الـ155 إلي الـ200 دولار ".