خبير تحكيمي: هدف محمد شريف في الشوط الأول "تسلل واضح"

أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، أن هدف محمد شريف خلال الشوط الأول في مباراة الأهلي ضد الترجي من تسلل واضح.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية يالإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "حكم اللقاء فيكتور جوميز ومعاونيه قدموا مباراة جيدة ولا توجد أي أخطاء مؤثرة خلال أحداث اللقاء".

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني فى التغلب على الأزمات التى أثيرت قبل انطلاق مباراة الترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

لاعبو الأهلي تعرضوا إلى التوتر والضغط قبل انطلاق مباراة الترجي في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التي شهدت اشتباكات بين جماهير المنافس والأمن التونسي إلى جانب إطلاق قنابل مسيلة للدموع.