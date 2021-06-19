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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كواليس معايشة متدربي البرنامج الرئاسي للمصالح الحكومية في كفر الشيخ.. صور

وفد متدربي البرنامج
وفد متدربي البرنامج الرئاسي

بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، التقى الدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفى، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة الشهيد أحمد منسي، وبعدد من المسئولين بالمحافظة، للتعرف على طبيعة العمل بها، وفي مطلع الأسبوع رافق المتدربون محافظ كفر الشيخ ونائبه في جولة بعدد من أحياء المحافظة، كما بدأت المعايشة بعدد من القطاعات الخدمية، أولها جامعة كفر الشيخ برفقة عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واستقبال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، واستعراض عمرو البشبيشى، نائب المحافظ سبل التعاون بين المحافظة والجامعة.

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 وتوالت المعايشات باستضافة المستشار القانوني للمحافظة، وإدارة المجالس المحلية وغيرهم من الإدارات في الأسبوع الرابع من البرنامج الممتد لمدة شهرين، لتبادل الخبرات بينهم، ورافقها خلال المعايشة كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج، والتي ستستمر على مدار شهرين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيراً إلى أن عملية التدريب ستكون من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أ ومديريات الخدمات.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهرين، في إطار التدريب العملي والميداني الذي يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.

قال كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج، إن المعايشة الميدانية في الأسبوع الرابع من البرنامج، شملت مرافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، لمتابعة أعمال الرصف بعدد من شوارع العاصمة شارع المدارس وشارع سعد زغلول وشارع رقم 21، ومتابعة أعمال إنشاءات الإسكان الإجتماعي ومبادرة سكن لكل المصريين، كما شملت المعايشة زيارة المتدربين لجامعة كفر الشيخ والتعرف على سبل التعاون بين الجامعة والمحافظة، وتفقد المتدربون عدد من الكليات للتعرف على طبيعة العمل بها والدراسة والمصانع بها لتأهيل الطلاب لسوق العمل كل في مجاله، والتعرف على مشاريع الطلاب، كما شملت المعايشة الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي، وما تم بها من عملية استحداث والتعرف على طبيعة العمل بإدارة المشروعات، وبحث اليات تنفيذ مقترح الخريطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ.


وأضاف السماحي، كما شملت المعايشة التعرف على طبيعة العمل بإدارة المجالس المحلية وأقسامها المختلفة مجالس محلية – مؤتمرات – لجان – سكرتارية، كما شملت المعايشة اللقاء بالمستشار القانوني للمحافظ، مستعرضاً كل الأدوار التي يقوم بها، وشرح أهم الأمور القانونية بالمحافظة والدور التكاملي مع إدارة الشئون القانونية، كما شملت المعايشة مرفق الإسعاف مما يضمه من هيكل تنظيمي للمرفق وقطاعات المحافظة وحجم التجهيز والقوة البشرية بالمرفق وطبيعة توزيعها بالمحافظة، كما شملت المعايشة إدارة شئون المجتمع ووحدة تكافؤ الفرص.

وقال السماحي، اختتم الاسبوع الرابع من التدريب لقاء عقده عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بالمتدربين لاستعراض احداث الاسبوع واهم الزيارات والانطباعات العامة وحجم الاستفادة من الاسبوع الرابع والاستعدادات للفترة القادمة واستعراض ما تم بكل مشروع من المشروعات الفردية لكل متدرب وحجم التطور والإنجاز بكل منها.

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كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ البرنامج التدريبي القيادة السياسية اللواء جمال نور الدين نائب المحافظ البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين

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