إعلامي لبناني: موقف الرئيس السيسي واضح بشأن الإخوان

أكد الإعلامي اللبناني نديم قطيش، أن الملف الأساسي في مصر هو ملف الإخوان، موضحًا أن هناك تقارب وتحسن في العلاقات بين مصر وقطر وشبه تحسن مع تركيا، إلا أن المشروع الإخواني سيظل قائما بنفسه.

وأضاف "قطيش"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع الإخواني لم يتغير حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك محاولة لعزل الإمارات عن الدول العربية من أجل ضرب استقرار التكتل والمربع العربي مصر والسعودية والبحرين والإماراتية.

وتابع: "الإخوان مصداقيتهم ضُربت بالنسبة للجمهور، مشددًا على أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح تجاه الإخوان.

ولفت إلى أن هناك جزء من الإخوان في الخارج يتعامل بمفردات دينية فقط ولا علاقة له بالإسلام والعقيدة.