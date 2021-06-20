رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع الناس من شدة واقعيتها .. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو لرسام يقوم بتنفيذ رسومات ثلاثية الأبعاد ، تخدع الناس من شدة وأقعيتها ومن يقوم بعمل هذه الرسومات شاب صيني .

وأضاف الفيديو أن هذه الـ رسومات ثلاثية الأبعاد تبدو حقيقية للغاية ، حتى أن بعض المارة في الطريق يتوقفون للحظة مندهشين من شدة دقتها ، وتحظي هذه المقاطع بملايين المشاهدات علي مواقع التواصل الاجتماعي .



واوضح الفيديو أن الشاب صيني تمكن تشكيل رسومات ثلاثية الأبعاد من خلال استخدامه التصاميم ثلاثية الأبعاد التي تتم بواسطة آلات خاصة تحولها إلى مجسمات حقيقية يمكن استخدامها لأغراض مختلفة.

وتابع : استطاع الشاب الصيني من رسم أشكال مختلفة سواء على الحوائط أو عند مداخل المنازل، أو حتى في الطرق العامة .