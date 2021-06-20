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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض الفيلم اللبناني بيت اتنين تلاتة في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

صدى البلد

يعرض اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الفيلم اللبناني "بيت، اتنين، تلاتة" في تمام الثالثة عصرا بقصر ثقافة الإسماعيلية.

الفيلم من إنتاج لبناني أردني مصري، وترصد أحداثه محاولة لاستعادة لحظة ما قبل الهزيمة، حيث تحاول الفتاة "ربى" استحضار ذاكرة أمها التي شكلت ذاكرتها في رحلة ممزقة بين 3 بيوت كان كل منها سيصنع لها حياة لم تتم.

يعد هذا هو العرض الثالث للفيلم بعد مشاركته بمسابقة مهرجان ايام قرطاچ السينمائية ومسابقة مهرجان چيهلافا Ji. Hlava الدولي للأفلام التسجيلية.

الفيلم من إخراج ربى عطية وإنتاج Cee Film Beirut بمشاركة Triangle Studios.

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وحرص الناقد السينمائى عصام زكريا والسيناريست محمد الباسوسي على متابعة التفاصيل الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي قبل انطلاقه.

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عرض فيلم "فرح" على هامش حفل الإفتتاح.

فيما أعلن الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان، إقامة حفل الإفتتاح، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

في السياق ذاته، أكد محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي هو مهرجان سنوي تعقد دورته الـ 22 هذا العام خلال الفترة من 16 إلى22 يونيو 2021، مع صناع السينما المصريين والعرب والدوليين، ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في مصر والمنطقة العربية.

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