شادي محمد : لاعبو الأهلي كانوا رجالاً ولم يتأثروا بأحدث الشغب

عبر شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته البالغة بأداء لاعبي المارد الأحمر أمام الترجي التونسي مساء اليوم في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف لمحمد شريف.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الترجي على مدار شوطي المباراة ، وسعيد بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبيه ، فلم يتأثروا بأحداث الشغب التي قامت بها جماهير الترجي قبل المباراة مما أدى إلى خروج اللاعبين وطاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز من ملعب المباراة ، وهو ما دفع مراقب المباراة إلى تأجيل انطلاقها لمدة ستون دقيق

واختتم شادي : الأهلي قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الإياب المقرر إقامتها السبت المقبل على ستاد الأهلي '' السلام '' .

وحقق فريق الأهلي، فوزا على نظيره فريق الترجي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا ليخوض الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة يوم السبت القادم.

أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي الوحيد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، محمد شريف فى الدقيقة 67.