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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: أفشة قلب الموازين .. وتوفيق قضى على الهوني

لقاء الأهلي والترجي
لقاء الأهلي والترجي

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بأداء لاعبي النادي الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف لمحمد شريف ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :لم نشعر بغياب محمد هاني عن المباراة، نظراً للأداء المميز الذي قدمه أكرم توفيق في الجهة اليمنى ، فقد قضى على خطورة نجم الترجي حمدو الهوني، مشيرا إلى أنه أصبح مكسبا كبيرا للنادي الأهلي في مركز الظهير الأيمن.

واختتم عبد العال : رغم اختلافي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، إلا أنه قدم مباراة كبيرة اليوم، خاصةً بعد الدفع بمحمد مجدي أفشة في شوط المباراة الثاني، وهو التغيير الذي قلب موازين المباراة ورجح كفة القلعة الحمراء في حسم اللقاء والاقتراب رويداً رويداً من بلوغ نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وحقق فريق الأهلي، فوزا على نظيره فريق الترجي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا ليخوض الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة يوم السبت القادم.

أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي الوحيد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، محمد شريف فى الدقيقة 67.

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