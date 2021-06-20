على الألفي يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى .. تفاصيل

تستعد ساقية الصاوى لاستقبال حفل غنائى للمطرب على الألفي نجم ذا فويس يوم السبت 26 يونيو على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً.

على الألفي مطرب و ملحّن و منتج موسيقى مصرى، بدأ نشاطه منذ سن مبكرة من غناء فى الطفولة ثم في كورال الجامعة و حاز على لقب سوبر ستار الجامعة بقناة السويس بعد حصوله على أفضل صوت على مستوى الجامعة أربع سنين متتالية. بدأ مشواره الاحترافى في القاهرة عام 2007 من خلال فرق الشباب في دار الأوبرا وغيرهم ، اشتهر بغناء الشارات و تترات المسلسلات و الأفلام.

وعلى الجانب الاخر يأخذنا "عامر التونى" ومولويته المصرية فى رحلة لبحور الإنشاد الصوفى والتراث المصرى الأصيل مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية للعرض بساقية عبد المنعم الصاوى يوم الجمعة 25 يونيو الساعة 7 على مسرح النهر.

والجدير بالذكر أن "المولوية المصرية" تأسست على يد منشدها ومنظرها الفكرى عامر التونى والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها، ويستعرض كل الاشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الميرغنية والشاذلية والرفاعية والبيومية وغيرهم من الطرق الصوفية التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة.

استطاع التونى أن يصدر البيان الفكرى للمولوية المصرية ليكون أول مانيفستو للمولوية في العالم يفسر فيها تصورة للتصوف ومن ثم الرموز والحركات والإيقاعات