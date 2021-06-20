عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الألفي يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى .. تفاصيل

علي الألفي
علي الألفي

تستعد ساقية الصاوى لاستقبال حفل غنائى للمطرب على الألفي نجم ذا فويس يوم السبت 26 يونيو على مسرح النهر الساعة السابعة  مساءً.

على الألفي مطرب و ملحّن و منتج موسيقى مصرى، بدأ نشاطه منذ سن مبكرة من غناء فى الطفولة ثم في كورال الجامعة و حاز على لقب سوبر ستار الجامعة بقناة السويس بعد حصوله على أفضل صوت على مستوى الجامعة أربع سنين متتالية. بدأ مشواره الاحترافى في القاهرة عام 2007 من خلال فرق الشباب في دار الأوبرا وغيرهم ، اشتهر بغناء الشارات و تترات المسلسلات و الأفلام.

4 حفلات في يومين| شارموفرز يشعلون ساقية الصاوي بعد غياب.. صور

حفل لـ"المولوية المصرية" في ساقية الصاوى..تفاصيل

وعلى الجانب الاخر يأخذنا "عامر التونى" ومولويته المصرية فى رحلة لبحور الإنشاد الصوفى والتراث المصرى الأصيل مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية للعرض بساقية عبد المنعم الصاوى يوم الجمعة 25 يونيو الساعة 7 على مسرح النهر.

والجدير بالذكر أن "المولوية المصرية" تأسست على يد منشدها ومنظرها الفكرى عامر التونى والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها، ويستعرض كل الاشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الميرغنية والشاذلية والرفاعية والبيومية وغيرهم من الطرق الصوفية التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة.

استطاع التونى أن يصدر البيان الفكرى للمولوية المصرية ليكون أول مانيفستو للمولوية في العالم يفسر فيها تصورة للتصوف ومن ثم الرموز والحركات والإيقاعات

على الألفي ساقية الصاوي نجم ذا فويس عامر التونى حفل غنائي مسرح النهر

موضوعات متعلقة

أعضاء "شارموفرز" يشعلون مسرح الساقية بعد غياب طويل

ناي البرغوثي تتألق على مسرح "دي دوليين" في هولندا

الكينج محمد منير يستعد لحفلات الصيف وطرح أغاني جديدة

فيلم الشنطة يحصد 400 ألف جنية في اليوم الثالث لعرضه

ألم لا يشعر به إلا من عاش فيه.. مروة ناجي تحيي ذكرى رحيل أمها

صبري فواز من مهرجان الإسماعيلية: مستعد للمشاركة في الأفلام القصيرة شريطة أن تستفزني.. فايزة هنداوي: فنان مثقف وتألق للغاية

صبري فواز : لا توجد سينما نظيفة إلا في خيال أشخاص لديهم مشاكل

صبري فواز: لست مع تقديم نفسي كشاعر.. ومريت بالكثير من لحظات الإحباط

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 يونيو 2021

أزمة قلبية.. وفاة سباحة جزائرية خلال التدريبات

9 أشهر.. عروس تصمم فستان زفافها داخل مترو الأنفاق

موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

سبب تسمية الأشهر الحرم وهل رمضان منها؟ .. الإفتاء ترد

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

بعد فوز الترجي في 19 مباراة.. الأهلي ينهي أسطورة رادس

أول رد من محمد رمضان على اتهامه بـ سب سميرة عبد العزيز|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 26 مليون سنة .. شاهد أضخم مخلوق بالتاريخ في الصين|صور

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

كلب آلي.. الشرطة الأمريكية تهدر نفقات علاج مصابي كورونا من أجل روبوت

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ