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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة من مهرجان الإسماعلية: الأمومة أثرت على تواجدي الفني

بسمة
بسمة

أقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة لتكريم الفنانة بسمة، السبت، عقب عرض الفيلم الروائى القصير "برة الصندوق" تأليف وإخراج أحمد الباسوسى.

وتحدثت بسمة خلال الندوة التي أدارتها الناقدة الفنية حنان أبو الضياء عن تجاربها السينمائية بشكل عام وتحديداً فيلمها المثير للجدل “النعامة والطاووس”، وعن تجربتها في الفيلم القصير "برة الصندوق".

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وقالت بسمة: "كنا فى أوقات يتم حبسنا داخل صندوق، أحيانا يكون عندنا قيود مجتمعية معينة تجعلنا داخل الصندوق.. دوري كأم حصد جزء كبير من وقتى، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على تواجدي الفني وكنت أحاول أن أكون مثل البهلوان الذى يلعب بالكور وأحاول ألا يقع مني شيئا، وأحاول العودة إلى مكاني الطبيعي لكن التقييم ليس لى فى النهاية، المسألة تخضع لمدى تقبل ما تقدمه للمجتمع.

وعن وجود الفنانات فى أعمال روائية قصيرة، قالت بسمة إنها موجودة بالفعل ومسألة عدم تواجد فنانين فى أعمال قصيرة غير صحيح فهناك منصات رقمية حاليا تعرض عليها تلك الأعمال ولدينا مشاركات فى العديد من المهرجانات العالمية من خلال تلك الأفلام.

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