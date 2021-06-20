ضبط سيارة ربع نقل تبيع لحوم ودواجن مجمدة غير صالحة بـ سوهاج

تمكنت الإدارة الصحية للطب البيطريالتابعة للوحدة المحلية لمركز مدينة طما بمحافظة سوهاج من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ربع نقل ملصق على جوانبها لافتة حزب تحيا مصر إرادة شعب، لبيع لحوم ودواجن مجمده غير صالحة للاستخدام.

105 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة

من ناحية أخرى، تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهرمايو حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 105 طن و448 كيلو لحوم.



وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1015 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.



يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.