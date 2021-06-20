هدى المفتي تكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم كيرة والجن
عبرت الفنانة هدى المفتي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها بفيلم كيرة والجن، قائلة: "إنه من أهم الأعمال في مشواري الفني، ويكفى كونه من إخراج مروان حامد، لأنني أحب أن أعمل معه كثيرا، وانتظر عرض الفيلم في للسينمات.
وتابعت هدى المفتي في تصريحات لـ صدى البلد: شاهدت الكثير من الأعمال الوثائقية من أجل التحضير لشخصيتي، وفهم الفترة التي يدور بها الفيلم، وتعلّمت الكثير من الأمور لأتمكن من كل التفاصيل الخاصة بالشخصية، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".
فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي ، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.
الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.