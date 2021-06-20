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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى المفتي تكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم كيرة والجن

هدى المفتي
هدى المفتي

عبرت الفنانة هدى المفتي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها بفيلم كيرة والجن، قائلة: "إنه من أهم الأعمال في مشواري الفني، ويكفى كونه من إخراج مروان حامد، لأنني أحب أن أعمل معه كثيرا، وانتظر عرض الفيلم في للسينمات. 

وتابعت هدى المفتي في تصريحات لـ صدى البلد: شاهدت الكثير من الأعمال الوثائقية من أجل التحضير لشخصيتي، وفهم الفترة التي يدور بها الفيلم، وتعلّمت الكثير من الأمور لأتمكن من كل التفاصيل الخاصة بالشخصية، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

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فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي ، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.


الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

 

 

 

هدي المفتي فيلم كيرة والجن مروان جامد مروان حامد صدى البلد الفنانة هدى المفتى

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