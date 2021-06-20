هاني شاكر عن نيولوك البايب والبرنيطة: طاير برد فعل الجمهور .. فيديو

تحدث الفنان الكبير هاني شاكر على "النيولوك" الذي ظهر به في أغنيته الجديدة، والذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا: "طاير برد فعل الجمهور".

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"،: "أنا في قمة السعادة من وقت ما البوستر نزل، الموضوع جديد عليا والجمهور طلع ذواق"، لافتا: "الناس اللي بتحبني بجد مبسوطة بالنيولوك الجديد".

يستعد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية لطرح أغنية جديدة بعنوان "لو سمحتوا"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، ومن المقرر طرحها على شكل فيديو كليب، من إخراج نضال هاني.

ألبوم جديد

وظهر المطرب هاني شاكر بنيو لوك جديد، في صورة البوستر المروج لألبومه القادم، وحصل على كثير من التعليقات التي جاءت غالبيتها عن اللوك الجديد الذى ظهر به وارتدي ملابس كلاسيكية و"قبعة"، وعلق معظم جمهورة قائلا: "أمير الغناء العربي".

أحدث الأغاني

كشف الفنان هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن استعداده لطرح أحدث أغانيه التي تجمل اسم «لو سمحتوا» خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتب هاني شاكر، في تغريدة له عبر تويترا: «قريبا اغنية #لو_سمحتوا.. إنتاج شركة IVAS»، لافتًا إلى طرح الأغنية حصريًا في المرة الأولى لعملاء إحدى شركات الإتصالات المحمولة.

ويواصل هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إيجاد الحلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة كورونا.

بينما كثف نقيب الموسيقيين جهوده بعد طول مدة التوقف خاصة وأن بطالة الموسيقيين غير محتملة، والتقي اليوم عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية ومحمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة وأحمد الناظر أمين عام الغرفة.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة وضم الوفد المرافق للفنان هاني شاكر من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة ومنصور هندي عضو المجلس.

توافقت وجهات النظر في نقاط عدة بشأن الحلول السريعة لإنهاء حالة التوقف جزئياً للموسيقيين وذلك خلال الأيام المقبلة واتفقا أيضا علي ضرورة التكاتف معا ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لإنهاء هذا التوقف كليا مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.

