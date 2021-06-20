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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطرق والكباري توضح حقيقة الصور المتداولة لـ أتوبيسات BRT.. فيديو

أتوبيسات BRT
أتوبيسات BRT

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، حقيقة الصور المتداولة لأتوبيسات الـ BRT عبر السوشيال ميديا.

وقال "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر": "الأتوبيسات ستكون شبيهة لما تم تداوله عبر السوشيال ميديا.. هناك رؤية وضعتها وزارة النقل بشكل متكامل، وتتضمن أن تكون وسائل المواصلات في مصر بشكل منظم وراقي".

وأشار إلى أن أتوبيسات الـ BRT سيكون أول ظهور لها على الطريق الدائري، وستظهر المحطات الخاصة بها خلال 3 أشهر.

وأوضح أن "أتوبيسات الـ BRT هي أتوبيسات ترددية تلف الطريق الدائري كله في مسار معزول ليس له علاقة بمسارات السيارات الأخرى، له حارة منفصلة تماما، ويسير بتوقيتات محددة".

ويعتبر الأتوبيس الترددي " Bus rapid transit" او "BRT " أحد البدائل التي تسعى الحكومة إلى تدشينها  بعد منع "الميكروباص" من السير على الطريق الدائري عقب تطويره والـ "BRT"  هو نظام نقل عام مرن ومتكامل.

وتجهز الجهات المختصة وضع قوانين مرورية صارمة للسير أعلى الدائري، ومنها منع تواجد الميكروباص التي تؤدى إلى ازدحام مرورى، بجانب المواقف العشوائية والسلالم الأهلية، بالإضافة إلى زيادة احتمالية وقوع حوادث .

وأكدت الحكومة عمل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري كبديل للميكروباص، لكن بعد الإنتهاء من عملية التطوير، وسيكون له حارة سير محددة في الطريق الدائري، وله محطات معينة ومحددة رسمية منظمة.
 

السوشيال ميديا المواقف العشوائية الطريق الدائرى وزارة النقل الدائري الطرق والكباري وسائل المواصلات وسائل المواصلات في مصر طريق الدائرى

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