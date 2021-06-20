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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف الصح

هل يؤثر لقاح فيروس كورونا على خصوبة الرجال .. دراسات تكشف الحقيقة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

على الرغم من وجود الكثير من المعلومات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بـ لقاح فيروس كورونا ، حيث يدعي البعض تطوير قوى مغناطيسية لبعضهم.

ومن الأمور المثارة في الفترة الأخيرة حول لقاح فيروس كورونا وأثارت جدلا على السوشيال ميديا، هي أن أخذ لقاح Covid من شأنه أن يقلل من عدد الحيوانات المنوية لدى الذكور.

وتشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة JAMA إلى أن لقاحى Pfizer و Moderna ضد CVOID-19 لا يضران بخصوبة الذكور.

ووجدت الدراسة ، التي شملت 45 متطوعًا من الذكور الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا ، أن مستويات الحيوانات المنوية لدى المشاركين ظلت عند مستويات صحية بعد أن حصلوا على جرعتين من  لقاح فيروس كورونا mRNA  COVID-19 بواسطة Pfizer-BioNTech و Moderna ، وفقًا للتقارير.
 

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كيف تم إجراء البحث؟

تم فحص المشاركين مسبقًا للتأكد من عدم وجود مشكلات أساسية في الخصوبة. تم استبعاد أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض COVID-19 أو كانت نتيجة اختبارهم إيجابية في غضون 90 يومًا.
 

قدم الرجال عينة من السائل المنوي بعد يومين إلى سبعة أيام من الامتناع عن الجماع ، قبل تلقي جرعة اللقاح الأولى وحوالي 70 يومًا بعد اللقطة الثانية.
 

تم إجراء تحليلات السائل المنوي من قبل أخصائيي أمراض الذكورة المدربين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتضمنت حجم السائل وتركيز الحيوانات المنوية وحركة الحيوانات المنوية وإجمالي عدد الحيوانات المنوية المتحركة (TMSC).
 

ماذا كانت النتائج؟

 

وجد الباحثون أنه في دراسة معلمات الحيوانات المنوية قبل وبعد جرعتين من  لقاح COVID-19 mRNA ، لم يكن هناك انخفاض كبير في أي معامل للحيوانات المنوية بين هذه المجموعة الصغيرة من الرجال الأصحاء.
 

كان تركيز الحيوانات المنوية وإجمالي عدد الحيوانات المنوية المتحركة في بداية الدراسة 26 مليون / مليلتر (مل) و 36 مليون على التوالي.
 

بعد جرعة اللقاح الثانية ، زاد متوسط ​​تركيز الحيوانات المنوية بشكل ملحوظ إلى 30 مليون / مل ومتوسط ​​TMSC إلى 44 مليون.
 

وقالوا ، لأن اللقاحات تحتوي على mRNA وليس الفيروس الحي ، فمن غير المرجح أن يؤثر اللقاح على معايير الحيوانات المنوية.
 

هل يؤثر Covid 19 على خصوبة الرجال؟
 

وفي تقرير نشر في دورية  التكاثر  في يناير من هذا العام، كان الباحثون قال إن COVID-19 يمكن أن يسبب موت الخلايا وزيادة الحيوانات المنوية، والتهاب يسمى الاكسدة.
 

وخلص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تقدم أول دليل تجريبي مباشر على أن الجهاز التناسلي الذكري يمكن استهدافه وإتلافه بواسطة  COVID-19 ".
 

ومع ذلك ، قال الخبراء الذين علقوا على البحث ، إن قدرة الفيروس على الإضرار بالخصوبة لدى الرجال لا تزال غير مثبتة.

مصدر المعلومات موقع abplive.

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