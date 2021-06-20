خبيرة تجميل تعطي نصائح هامة لوضع «الميك أب» في الصيف

قدمت خبيرة التجميل، ماري موريس، مجموعة من النصائح الهامة حول التجميل ووضح «الميك أب» خاصة في فصل الصيف، موضحة أنه لابد من اتباع روتين مناسب مع البشرة، لان كل بشرة تختلف عن الأخرى .

وقالت «ماري موريس» خلال لقائها مع أمينة شلباية في برنامج «في أيد أمينة» المذاع على قناة «صدى البلد2» إنه يجب أستخدام غسول جيد، ومنظفات، وكريمات جيدة، للحفاظ على نضارة البشرة، موضحة أنه لابد من أستخدام كريمات بها نسبة دهون عالية للبشرة الجافة أما الدهنية العكس.

وأوضحت خبيرة التجميل، أن هناك أنواعا تضر بالبشرة على المدى البعيد، لذلك يجب استخدام مستحضرات التجميل بصورة صحيحة، ونسب قليلة ومن مصادر معلومة .

وأشارت ماري موريس إلى أن أفضل طريقة لوضع الباودر من خلال الاسفنجة المخصصة للمكياج، مع وضع المثبتات للحفاظ عليه ليدوم فترات أطول، مثل ما يحدث مع العرائس.