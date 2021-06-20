رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري يشرح تفاصيل تطوير وتوسعة الطريق الدائري.. فيديو

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنه يتم العمل حاليا على توسعة الطريق الدائري.

وأضاف مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر" أن أعمال التوسعة حاليا تتم في أكثر قطاعين كانا يعانيان من كثافات مرورية عالية، وهي من بداية الأوتوستراد حتى المريوطية، ومن سعد الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي".

وأشار إلى أن الطريق الدائري يمر بأكثر 3 محافظات كثافة سكانية، وكانت الكثافة المرورية على عالية جدا، لذلك كان لابد من التدخل لحل المشكلة، وتم العمل على توسعة الطريق الدائري ليصل إلى 7 أو 8 حارات بدل 4 حارات".

وأردف: "سيتم إعادة تأهيل المطالع والمنازل بحيث تتناسب مع التطوير الذي يتم، وسيتم تأهيل كل المحاور العرضية بشكل جيد".

وأصدرت الجهات المختصة بتجهيز قوانين مرورية صارمة للسير أعلى الدائري، ومنها منع تواجد الميكروباص التي تؤدى لازدحام مرورى بجانب المواقف العشوائية والسلالم الأهلية، إضافة إلى زيادة احتمالية وقوع حوادث.

لذلك أكدت الحكومة عمل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري كبديل للميكروباصات، لكن بعد الانتهاء من عملية التطوير، كما سيكون له حارة سير محددة في الطريق الدائري، وله محطات معينة ومحددة رسمية منظمة.

ويعتبر الطريق الدائرى أحد أهم المحاور الرئيسية التى تربط العاصمة ببعضها البعض، ما يتطلب العمل على تطويرها دائما لاتساع الأعداد المتزايدة من المركبات، إضافة إلى رفع كفاءتها، لذلك تعمل الدولة حاليا على توسيع حارته لتصل من 7 إلى 8 حارات على كل جانب.

