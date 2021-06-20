ليندمان: الأداء البدني لـ لاعبي الأهلي كان رائعا أمام الترجي

أكد الهولندي مايكل ليندمان، المعد البدني الأسبق للأهلي المصري، أن تجربة مواطنه مارتن يول كمدير فني للفريق الأحمر لم تكتمل، بسبب غضب الجماهير ضده بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، وأيضا الخسارة أمام الزمالك في كأس مصر.

وقال ليندمان في تصريحات تلفزيونية: "الأمور كانت منظمة بشكل جيد ولكن مارتن يول كان يشعر بالغربة بعض الشيء في تجربته مع الأهلي، حيث استمر لمدة 8 أشهر كاملة بعيدا عن منزله وعدم رؤية أهله".

وأضاف: "عملت مع الفرنسي باتريس كارتيرون بالأهلي لفترة ليست بالقصيرة، وكارتيرون يحب الانتصارات ودائما لديه علاقة قوية مع لاعبيه ويتدخل في كافة الأمور حتى الجوانب البدنية وهي أهم نقاط قوته".

وأشاد ليندمان بالعمل الذي يقوم به الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني حاليا، مؤكدا أن الأداء البدني كان رائعا في مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت.

وأوضح مايكل ليندمان أن هناك أمور عديدة حكمت مسألة مشاركة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، رغم الأحداث التي سبقت مباراة الترجي والاعتداء على حافلة الفريق.

وأتم: "كارتيرون كان رافضا لخوض المباراة وقرار الانسحاب أو عدم خوض اللقاء كان من الوارد ألا يغير شيئا، بدليل أن الوداد المغربي رفض استكمال مواجهة الترجي في النسخة التالية وتم اعتباره خاسرا".